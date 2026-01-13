全日本高校女子サッカー選手権大会で大分県勢初の日本一に輝いた県代表の柳ヶ浦が13日、高校で優勝報告会を行いました。 6大会連続10回目の出場となった柳ヶ浦は決勝の舞台で前回大会・準優勝校鹿児島の神村学園と対戦。 1対0で相手を破り悲願の初優勝を飾りました。 優勝報告会 13日は高校で優勝報告会が開かれ、田淵聖那キャプテンが大会での思いや感謝の気持ちを述べました。 ◆田淵聖那キャプテン「