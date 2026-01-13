大分県大分市の中学校で生徒が別の生徒を暴行している動画がSNS上で拡散されている問題を巡っては、動画だけでなく真偽不明の個人情報もSNSで拡散される事態となっています。 専門家は情報をさらす行為だけでなく、拡散する行為も罪に問われる可能性があるとリスクを指摘します。 ◆情報モラルを専門に研究 七條麻衣子さん「例え事実であったとしても、その当事者の名誉を著しく傷つけたり、 不必要にあおったりするということは