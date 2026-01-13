富山市はきょう、新年度当初予算編成の市長協議を始めました。2期目最初の当初予算編成となる藤井市長は、協議を前に「富山市が未来に向かって発展し、市民一人ひとりが誇りと希望が持てる予算となるよう取り組みたい」と述べました。各部局から出された一般会計の要求総額は2065億5600万円余りと今年度の当初予算より5.6パーセント増えました。また、予算要求のうち一般財源は1279億8900万円余りとなっている一方、去年11月