規制線が張られた事件現場付近＝13日午後6時7分、大阪府東大阪市13日午後5時ごろ、大阪府東大阪市足代北2丁目の歯科医院で「男が入ってきた」と110番があった。40代の男が一時立てこもったが、大阪府警が同日夜に身柄を確保。建造物侵入容疑で男を現行犯逮捕した。人質はいなかった。府警が詳しい状況を調べている。府警によると、男は刃物を持って立てこもっていたとみられる。男はけがを負っていた。現場周辺には規制線が