大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表）と大阪市の横山英幸市長（同副代表）が、次期衆院選に合わせ、「大阪都構想」への３度目の挑戦の是非を問うため、知事と市長を辞職して出直しダブル選の実施を検討していることがわかった。吉村氏が１３日、複数の党幹部に意向を伝えた。吉村氏は同日夜、府庁で記者団に「あさって（１５日）までにしっかり考え、最終的に結論を出したい」と述べた。横山氏も「出直しする選択肢を協議