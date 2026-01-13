2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、4月からアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』が開幕。それに先駆け、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークにて約12年ぶりとなるステージショーが公演されます。1月14日の初日を前に先行公開されました。■約12年ぶりにウォーターフロントパークでステージショー開催ステージショー『ダンス・ザ・グローブ！』