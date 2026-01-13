北海道・千歳市へ向かう雪の積もった山道で目撃されたのは、目の前を飛び跳ねながら横断する3頭のシカです。目撃者：10メートルくらい手前から、なんか歩いてるなと思って、減速してみたらシカでした。普段日中でもたまに横断します。その言葉通り、この数分後にも、まるでデジャブかのように4頭のシカが目の前を横切っていったのです。目撃者：また道路の真ん中で遊んでるなという感じですね。多い時には、1日に5回ほど見かけるこ