MC藤本美貴と横澤夏子のママ特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。1月3日（土）に放送された「新春2時間SP」の見逃し配信再生数が、配信開始から9日間でテレビ朝日バラエティ史上最高記録となる335万回を突破した。【映像】紅白でも話題のちゃんみな、育児動画を初公開！1歳娘が“まさか”のポーズ同番組は、ゲストとママ会のように育児や家事について赤裸々に語り合うトークバラエティ。今回のスペシャル回は、2025年の紅白歌合戦