【COMIC Y-OURS】 1月13日 オープン 【拡大画像へ】 少年画報社は1月13日、新たなWebマンガサイト「COMIC Y-OURS（ユアーズ）」をオープンした。 「COMIC Y-OURS」は、昨年11月に休刊した「月刊ヤングキングアワーズGH」から移籍した連載作から「ヤングキングアワーズ」本誌掲載作、過去の名作までを無料で読むことができるWebマンガサイト。 現在、「C