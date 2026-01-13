（台北中央社）民進党は13日、頼瑞隆（らいずいりゅう）立法委員（国会議員）が11月に行われる南部・高雄市長選の党公認候補に決まったと発表した。電話での世論調査で、党内予備選候補者4人のうち支持率が最も高かった。今月21日の党中央執行委員会で正式に指名される予定。台湾では11月28日に、4年に1度の地方統一選が行われる。22県市全ての首長や議会議員などが対象。各党は党公認候補の選定を進めている。民進党は今月12日夜