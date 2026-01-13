ハイセンスジャパンは1月9日に、中国のハイセンス本社が米ラスベガスにて開催されたテクノロジーの見本市「CES 2026」において発表した、FIFAとの長年にわたるテクノロジー協業、および「FIFAワールドカップ2026」に向けた最新技術活用について、日本市場向けに発表した。●FIFAワールドカップ2026に向けた最新技術活用についてハイセンスとFIFAによる、FIFAワールドカップ2026に向けた最新技術活用の紹介は、同大会における大