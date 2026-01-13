Ａｂａｌａｎｃｅ [東証Ｓ] が1月13日大引け後(18:40)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は60.9億円となった。 併せて、通期の同利益を従来予想の60億円→113億円に88.3％上方修正した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同一期間比5.1倍の19.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同一期間の6.2％→11.7％に急改善した。 ※25年3月期(9ヵ月決算)が決算期変更のた