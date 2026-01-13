13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比60円高の5万3820円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3549.16円に対しては270.84円高。出来高は2127枚となっている。 TOPIX先物期近は3618ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.11ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物