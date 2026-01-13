県内で去年発生したニセ電話詐欺事件の被害総額が、11億4000万円に上り過去最悪となることが県警への取材で分かりました。 去年の年末からはメールによる新たな詐欺の手口も確認されていて、県警は注意を呼びかけています。 （県警犯罪抑止対策室 狩野 真一 課長補佐） 「まず警察は、電話、SNSでお金の話をすることはない。そういう話があれば詐欺と思ってほしい」 県警によりますと去年1年間に確認されたニ