県知事選挙は、告示まであと1週間あまりです。県警が選挙違反の取締本部を設置しました。 前回の県知事選挙では、22件の警告を行ったということです。 県警本部の捜査二課の入り口に「県知事選挙違反取締本部」の看板を平井 隆史刑事部長らが設置しました。 今後、県警本部と県内22の警察署が取り締まりにあたります。 （県警本部 平井 隆史 刑事部長） 「従来の街宣型に加え、SNSの利用が認められている