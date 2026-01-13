１月１３日午後、東大阪の歯科医院で男が一時立てこもる事件があり、４０代の女性が目に灯油をかけられ病院に搬送されました。１３日午後５時ごろ、東大阪市足代北の歯科医院で「男が入ってきた」と１１０番通報がありました。捜査関係者によりますと、４０代の男が一時立てこもりましたが、午後７時２０分ごろに、警察に身柄を確保され、建造物侵入容疑で現行犯逮捕されたということです。消防によりますと、４０代の女性