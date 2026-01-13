昨年のオアシスの来日公演のゲストアクトを務めたことでも話題を呼んだおとぼけビ〜バ〜のドラマー・かほキッスが、4月のライブをもって脱退することが発表された。あわせて、現サポートメンバー・れお（ex. 少年ナイフ）が正式メンバーとして加入することも明らかになった。【写真】おとぼけビ〜バ〜・かほキッスからのコメント全文メンバーへのメッセージもかほキッスは、昨年10月に出産を報告しており、バンドのSNSで「活