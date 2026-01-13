13日午後、日韓首脳会談が行われました。対中国をめぐるやりとりはあったのでしょうか。そこで今回の#みんなのギモンでは、「日韓首脳会談、中国への姿勢は？」をテーマに解説します。■日本側の狙い…経済安全保障面での連携強化まずは首脳会談の様子から見ていきます。13日午前、関西国際空港に到着した、韓国の李在明大統領。首脳会談は午後2時ごろから始まりました。拡大会合の冒頭、笑顔で握手を交わした両首脳は共に「日韓の