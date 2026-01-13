プロ野球・巨人の新人合同自主トレが13日に初日を迎え、ドラフト1位の竹丸和幸投手が日テレジータスの取材に応じ、「強気なピッチングをしっかり見てほしい」などとファンにメッセージを送りました。「入寮して寮生活は慣れてきたんですが、きょうから、新人合同自主トレということで頑張りたいなと思います」1月7日の入寮時にマットレス、オーダーメードの枕を新調して持ち込んだ竹丸投手。「しっかり睡眠は取れてます」といい買