JR南熊本駅と桜町バスターミナルを結ぶ快速バスの実証運行が始まりました。朝の通勤ラッシュの混雑解消につながるのでしょうか。 【写真を見る】混雑解消へ “新たな選択肢”になるか？桜町までほぼノンストップ「南熊本快速バス」初日の利用者は1便数人熊本市 平日朝 ほぼノンストップ走行 この実証運行は、JRから熊本市電（路面電車）に乗り換える人が多い新水前寺駅の混雑解消を目的に熊本市が実施するものです。 1