江戸時代に描かれたとされる竹島の地図（島根県提供）島根県は13日、江戸時代に描かれたとされる竹島の地図や古文書計71点を取得したと発表した。地図は1600年代のものとみられ、国内では「竹島を詳細に描いた最も古い地図の一つ」の可能性があるという。過去の取得資料と合わせ、計600点超を新たに県ホームページで公開した。県によると、17世紀に江戸幕府から許可を得て竹島近海で漁をしていた村川家の古文書69点について、