司会者・エッセイストの楠田枝里子さんが13日、フリーアナウンサーの久米宏さんが亡くなったことを受け、メディアに向けて追悼のコメントを寄せました。楠田さんは日本テレビで放送された番組『おしゃれ』で、久米さんとともに司会を務めていました。■楠田枝里子さんのコメント【全文】久米さんとは、「おしゃれ」というインタビュー番組で、ご一緒しました。久米さんの仕事をすぐそばで学ばせていただけたことは、なによりの幸運