SR渋谷の練習会で、シュート練習する赤間賢人＝千葉県柏市29日に行われるバスケットボールの「Bリーグ・プレミア」第1回新人ドラフトで、1巡目1位の指名権を獲得したSR渋谷が13日、千葉県柏市で指名候補選手を集めた練習会を開き、東海大2年の赤間賢人や早大4年の岩屋頼ら10人が技量をアピールした。クラブの松岡亮太ゼネラルマネジャーは「一番クラブにとって良い選択をしたい。うちの練習やシステムに入ってもらったときにどう