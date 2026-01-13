衆議院解散はあるのか。臨戦態勢となっています。県内では、ダブル選挙が想定される自治体もあり、大わらわの事態になる可能性も。 13日、衆議院の議院運営委員会の理事会で、木原官房長官は通常国会を23日に召集する方針を伝えました。政権内では、通常国会の冒頭での衆議院解散が浮上しています。解散となると選挙スケジュールは①1月27日公示、2月8日投開票②2月3日公示、2月15日投開票 の2つのパター