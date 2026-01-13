元AKB48で、昨年12月に横山結衣から改名した女優相馬結衣（24）が、3月17日に玄光社から写真集を発売することが決定した。グループで活動時以来5年ぶりとなる写真集の発売を受け、「今の私だからこそ表現できた表情や空気感を大切に詰め込みました。ぜひ手に取っていただけたらうれしいです！」とコメントを寄せた。相馬は14年にAKB48チーム8の青森県代表として横山結衣の名前で加入すると、高いダンススキルを武器に活躍。21年に