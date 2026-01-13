米NVIDIAは1月5日（現地時間）、開発者向けブログを更新し、ComfyUIやllamaなどに対して最適化を行ったと言及した。RTX 40より古い世代にも恩恵があるほか、GPUメモリからあふれてしまう場合にもスループットを改善するという。NVIDIA、GeForce環境向けにComfyUIなど最適化。NVFP4 / FP8対応で最大3倍高速に、VRAM使用量も低減ComfyUIではPyTorch-CUDAを通じて性能を最適化。NVFP4とFP8フォーマットへの対応を有効化して精度を維持