地震や豪雨で被災した人達の中で、心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題を抱える人の割合が、震災前と比べて2倍以上となったことがわかりました。これは能登半島地震や奥能登豪雨で被災した人たちを対象に、去年1月から2月に石川県が行った健康調査の結果で明らかになったもので、心理的ストレスの程度をあらわす指標が中等度以上となった人の割合は、男性が15.7％、女性19.7％と、震災前の令和4年度と比べて男女とも2倍以上