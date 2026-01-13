【「葬送のフリーレン 第2期」第1話】 1月16日23時～ 放送予定 TVアニメ「葬送のフリーレン 第2期」第1話「じゃあ行こうか」の先行場面カットとあらすじが公開された。放送時間は1月16日23時より。 満を持して第2期の放送が開始されるTVアニメ「葬送のフリーレン」。通算29話目のエピソードとなっており、一級魔法使い試験を経て北側諸国の旅を進めるフリ}