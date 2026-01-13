良品計画は1月14日より、「Café＆Meal MUJI みんなみの里」(千葉県鴨川市)で販売している人気メニューをレトルト食品にした「みんなみの里のスープカレー」(490円)と、千葉県内の生産者とともに生産した香り米「プリンセスサリー」(300g:690円/2kg:2,690円)を千葉県内および大型店舗を中心とした無印良品175店舗とネットストアにて販売する。「みんなみの里のスープカレー」(490円)同社は、「感じ良い暮らしと社会」の実現を