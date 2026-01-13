東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の14日の天気をお伝えします。13日午前中は雨が降り、雷が鳴った所もありましたが日中は晴れ間が戻りました。朝の冷え込みは弱く、最低気温は6℃ほどとなりました。最高気温は13℃前後と昼間は日差しが届き、暖かくなりました。これからの天気です。14日は朝から広い範囲で青空が広がるでしょう。日差しがたっぷりと届くので、洗濯物もよく乾きそうです。ただ、朝の