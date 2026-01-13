エジガル・ジュニオが今治に完全移籍FC今治は1月13日、V・ファーレン長崎に所属していたFWエジガル・ジュニオが完全移籍で加入することを発表した。SNS上では「楽しみすぎる補強」「本当にきた！」など注目を集めている。現在34歳のエジガル・ジュニオは、アトレチコ・パラナエンセやECバイーアなど母国ブラジルのクラブで経験を積み、2019年に横浜F・マリノスへ加入。J1初年度から16試合11得点を記録し、攻撃の主軸としてリー