Metaは世界中の多くのユーザーに、AIサービスやさまざまなアプリを提供しています。これらを支える基盤となるデータセンターを運用するには、膨大な電力が必要です。Metaは今後の同社の事業を支えるための電力を確保するべく、新しい原子力発電プロジェクトを発表しました。これにより、Metaは最大6.6GWの電力を確保することとなります。Meta Announces Nuclear Energy Projects, Unlocking Up to 6.6 GW to Power American Leader