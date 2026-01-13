1月9〜11日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開6週目の『ズートピア2』が、週末金土日動員46万3000人、興収6億5400万円をあげ、V6を達成した。1月12日までの累計では動員907万人、興収123億円を突破している。【写真で見る】1月9〜11日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、公開3週目の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が、週末金土日動員11万5000人、興収1億6100万円を記録し、先週と同順位をキープ