¢¡Âè£¶£¶²óµþÀ®ÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£±£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËºäËÜ¡Ê°Ê²¼¡¢ºä¡Ë¡Ö£²£³Ç¯¤Î»©·î¾ÞÇÏ¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤ä¡¢£²£´Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤¬À©¤·¤Æ¤¤¤ë£³ºÐ½Å¾Þ¡£¶áÇ¯¤Ï²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ï©Àþ¤òÀê¤¦¾å¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Í¡£¥­¥ã¥ê¥¢¤ÎÀõ¤¤ÇÏÆ±»Î¤ÇÆñ²ò¤À¤±¤É¡¢ÇÏ·ôÅª¤Ë¤âÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Í¡×»³²¼¡Ê°Ê²¼¡¢»³¡Ë¡Ö¤Þ¤À¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÁÇ¼ÁÇÏ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âºäËÜ¤µ