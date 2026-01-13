俳優の伊藤歩（45）が13日、都内で行われた映画『ただいまって言える場所』（23日全国公開）完成披露舞台あいさつに登壇。結婚後初の公の場で純白のワンピース姿で登場し、幸せオーラを振りまいた。【全身ショット】結婚後初の公！純白ワンピース姿の伊藤歩スラリとした二の腕を惜しげもなく見せた純白ワンピース姿で登壇し、会場の拍手に穏やかな笑みで答えた伊藤。本作で不登校の娘・千花を案ずるばかりにうまくコミュニケー