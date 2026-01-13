義ノ富士が寄り切りで豊昇龍を破る＝両国国技館大相撲初場所3日目（13日・両国国技館）横綱豊昇龍が義ノ富士に寄り切られ、初黒星を喫した。今場所初勝利の義ノ富士は2場所連続2個目の金星。横綱大の里は取り直しの末、宇良を押し倒して3連勝とした。新大関安青錦は一山本を寄り切り、大関琴桜は小結若元春にすくい投げで逆転勝ちし、ともに負けなし。関脇勢は霧島が伯乃富士を突き落として3連勝とし、高安は大栄翔をかいなひ