26年最初のボクシング興業が開催された東京・後楽園ホールでは13日、開場前に興行の安全を祈願するお清め式が執り行われた。日本ボクシングコミッションの萩原実コミッショナー、元WBA世界スーパーフライ級王者で日本プロボクシング協会のセレス小林会長らがリングに上がり全てのボクシング関係者の安全と発展を祈願した。昨年8月にはリング禍で2選手が亡くなる悲劇が相次いだ。小林会長は「改めて事故が起こらない一年にな