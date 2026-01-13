デパートの催事場にある巨大ないけすの中にいたのは、生きたタラバガニ！東武百貨店池袋本店で開催中の「冬の大北海道展」です。連日多くの人でにぎわう会場には山盛りのイクラや、彩りも鮮やかな海鮮弁当やお寿司。さらには、タレに漬け込んだから揚げ・ザンギなど、絶品の北海道グルメがずらり。来場者のお目当ては、旬を味わえる北海道産の海の幸。これぞ、北海道物産展の醍醐味です。ところが、目玉となるはずのイクラについて