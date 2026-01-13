警視庁通販サイトで商品価格を改ざんした虚偽の決済情報を送信し、500円の商品券8478枚（約423万円）をだまし取ったとして、警視庁サイバー犯罪対策課は13日、詐欺や私電磁的記録不正作出・同供用などの疑いで、東京都国分寺市、無職加藤嵩大容疑者（23）＝詐欺罪などで起訴＝を再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、容疑者は昨年6月、500円の商品券の代金を無料や1円に改ざんした不正注文をくり返