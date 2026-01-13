去年9月、車のトランクに18歳の少年の遺体を乗せ、栃木県のさくら警察署に男2人が出頭した事件に関連し、警察は13日、新たに暴力団幹部ら男女3人を逮捕監禁致死などの疑いで逮捕しました。営利略取、逮捕監禁致死の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団・住吉会系幹部の菅又郁雄容疑者ら男女3人です。警察によりますと、3人は去年9月、別の事件で仲間の男とトラブルになっていた18歳の無職の少年に慰謝料を支払わせようと考え、少年に