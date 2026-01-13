北海道日高町で女性の遺体が壁の中に遺棄されていた事件で、女性は行方不明になっていた２８歳の看護師であることがわかりました。なぜ事件に巻き込まれたのか、事件前の足取りも徐々に明らかになってきました。よさこいの法被を身にまとい、笑顔で写真に写る女性。日高町に住む工藤日菜野さん２８歳です。１月１０日未明、日高町のバーで遺体で見つかりました。 （百瀬記者）「現場は赤いシャッターが閉められたバ