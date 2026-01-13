札幌・豊平区の中の島地区の再開発エリアに、スーパー「食生活♡♡ロピア」がオープンしました。道内初の単独店舗で、独自の商品展開も特徴の１つです。１月１３日にオープンしたロピア中の島店の近くには、コープさっぽろなかのしま店やダイイチ平岸店をはじめ、食品スーパーが数多く並んでいて、激戦区となっています。地元の方は、「価格と質でお店を選ぶ」「昔よりも便利