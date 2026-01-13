受験シーズンを迎え、タレントの菊池柚花さんが一日警察署長を務め、痴漢撲滅への協力や注意を呼びかけました。きょう午後、東京・台東区の都営地下鉄浅草橋駅で、タレントの菊池柚花さんが警視庁蔵前警察署の一日署長を務め、痴漢撲滅への協力や注意を呼びかけました。警視庁は、きょうから大学入学共通テストの本試験が終わる今月18日までを痴漢撲滅対策の強化週間に位置付けています。SNSには「受験の日って痴漢日和らしいよ」