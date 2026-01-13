日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は１３日、ミラノ・コルティナ五輪ボブスレー男子２人乗りに日本選手が出場する可能性がなくなったと発表した。日本連盟が出場枠獲得条件について解釈を誤ったもの。同連盟競技委員会によると、過去の五輪では２人乗り種目のみの成績で出場枠が争われたが、今回から４人乗り種目と合わせた「コンバインドポイント」で決定する方式に変更。２年前に国際連盟の会議で変更が説明され