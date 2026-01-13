山内末子県議（右）から沖縄県知事選への出馬要請書を受け取る玉城デニー知事＝13日午後、那覇市今年9月の任期満了に伴う沖縄県知事選に関し、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設に反対する勢力「オール沖縄」は13日、那覇市で玉城デニー知事と面会し、3選を目指して立候補するよう要請した。玉城氏は「重く受け止める」と述べ、後援会などと相談し最終判断する意向を示した。オール沖縄で中核を担う山内末子県議