自衛隊ヘリによる放水が行われた＝１２日、秦野市内神奈川県秦野市堀山下の山小屋「堀山の家」付近で１１日に発生した山林火災について、市消防本部などは１３日、延焼の恐れがない「鎮圧」を宣言した。市によると、同日は午前６時から消防署員と消防団員約７０人で活動を開始。地上部隊と、消防署のドローン、横浜市消防局による熱源探査を実施し、延焼の可能性が低いことを確認した。また、神奈川県知事を通じて行っていた広