Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、時代劇マンガ作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。へうげもの■シグルイ価格：704円(474pt還元で、実質230円！)シグルイシグルイ江戸時代初頭、天下の法に反して駿河城内で挙行された真剣