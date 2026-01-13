ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、「KANSAI COLLECTION 2026 S/S(関西コレクション)」への出演を懸けたオーディションイベント『KANSAI COLLECTION 2026 S/S ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』を、9日より開催している。『KANSAI COLLECTION 2026 S/S ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』○「KANSAI COLLECTION 2026 S/S」スペシャルステージ出演権『KANSAI COLLECTION 2026 S/S ISAMU