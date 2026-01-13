【モデルプレス＝2026/01/13】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が1月13日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つのコーディネートを披露した。【写真】21歳KPOP美女、深めスリットから美脚スラリ◆ウォニョン、スラリ美脚披露ウォニョンは、黒のタイトなロングワンピースを着こなしたコーディネートを披露。深めのスリットからはほっそりとした美しい脚をのぞかせていた。◆ウォニョンの投稿に反