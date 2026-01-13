Amazon限定で話題を集めたロレアルパリのヘアオイル「エクストラオーディナリーオイルチェリーウッド」が、ついに全国の一部店舗でも手に入るように♡甘さと深みを併せ持つ香りと、うるおいあふれるツヤ髪仕上げは、乾燥しがちな冬のご褒美ケアにぴったり。いつもより少し大人な自分を楽しみたい女性におすすめです。 冬を彩るダークチェリーの香り チェリーウッドは、熟したチェリ&